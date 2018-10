Det kan godt være, at han har vundet 17 Grand Slams og tjent flere end 640 millioner i præmiepenge alene. Men Rafael Nadal er ikke bange for at få skidt på fingrene.

Tirsdag aften blev Mallorca nemlig ramt af et voldsomt uvejr, hvor der indtil videre er ni døde som følge af de massive vandmængder. På blot fire timer faldt der 22 centimeter regn – og det ser ud til, at det slemme vejr fortsætter.

Flere lokale medier har spottet Nadal i arbejdstøjet, hvor han sammen med flere andre arbejder på højtryk for at rydde op efter oversvømmelserne.

Onsdag aften har også en tapasbar i det ramte Palma De Mallorca således delt et billede af tennisstjernen, der er i fuld sving med at skubbe vand væk fra en bygning.

Det betyder også, at flere står uden tag over hovedet – og også her har Rafael Nadal, der oprindeligt er fra Mallorca, valgt at hjælpe.

På sin Twitter-profil skriver han følgende:

»Trist dag på Mallorca. Mine varmeste tanker til familierne, der har mistet en kær under de voldsomme oversvømmelser. Som vi gjorde i går, er Rafael Nadal Academy åben for alle dem, der har brug for et sted at opholde sig«.

Día triste en Mallorca. Mi más sincera condolencia a los familiares de los fallecidos y heridos por las graves inundaciones en San Llorenç. Tal y como hicimos ayer volvemos a ofrecer hoy las instalaciones de @rnadalacademy para todos los afectados que necesiten alojamiento — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 10. oktober 2018

Rafael Nadal er da også vant til at hjælpe, hvor der er brug for det. Gennem hans egen fond hjælper han blandt andet mindrebemidlede børn, der ikke har råd til at dyrke sport.

På samme måde har han gennem en længere periode doneret penge til Elton Johns AIDS-fond.