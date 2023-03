Lyt til artiklen

Det var ubehagelige scener, som udspillede sig ved kvindernes Miami Open tirsdag.

Den 22-årige canadier Bianca Andreescu røg ud i et uheldigt solouheld, hvor hun kom alvorligt til skade med sin ene ankel.

Mens hun var i store smerter, blev hun kørt i kørestol væk fra banen.

Den tidligere US Open-vinder var ellers foran med 2-0 i andet sæt i kampen i fjerde runde mod Ekaterina Alexandrova. Bianca Andreescu havde tabt første sæt i tiebreak, men nåede på grund af skaden ikke at komme med et comeback i kampen.

Foto: Geoff Burke Vis mere Foto: Geoff Burke

Uheldet skete, da Bianca Andreescu på vej over mod bolden i en duel, hvorefter hun faldt mod jorden.

Her skreg hun af smerte, og lægerne ankom straks ind til den canadiske tennisspiller.

Da hun blev kørt ud af arenaen i Miami, var det til klapsalver og stående ovationer.

Også Bianca Andreescus mor var meget berørt af situationen, da tv-kameraet fangede hende. Man kunne tydeligt se, at moren så grædefærdig ud.

Der er endnu ikke meldt noget ud om Bianca Andreescus tilstand efter det voldsomme solouheld.