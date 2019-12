Når den spritnye sportskanal TV 2 Sport X går i luften i det nye år, vil den tidligere professionelle tennisspiller Kenneth Carlsen være en del af ekspertholdet.

Det sker, efter TV 2 med den nye satsning tager hul på en meget stor tennisrettighed - ATP-tennis.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Ansættelsen af blandt andre Kenneth Carlsen sker kort tid efter, han blev fyret som kaptajn for det danske Davis Cup-landshold.

Derudover har kanalen også ansat den tidligere tennisspiller Tine Scheuer-Larsen som ekspert. Hun har tidligere været kommentator på TV3 Sport.

»Med tilføjelsen af Tine Scheuer-Larsen og Kenneth Carlsen har vi fået to virkelig stærke tennis-personligheder, som kan gå direkte ind på holdet og bidrage til den tennisdækning, vi har opbygget igennem årene,« siger redaktionschef Kristian Hyldgaard, som er den daglige chef for TV 2's nu to sportskanaler.

På TV 2 Sport X og TV 2 Play vil man i det nye år dermed kunne se mere end 1800 timers tennis, og det er samtidig første gang, at TV 2 har rettighederne til at vise herretennis med stjerner som Rafael Nadal, Novak Djokovic og Roger Federer.

Både Michael Tauson og Patrik Wozniacki vil samtidig fortsætte med at være en del af holdet, der skal analysere på tenniskampene fra hele verden.

Tennisspiller Holger Rune træner med den tidligere professionelle tennisspiller Kenneth Carlsen i Hellerup Idræts Klub. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Tennisspiller Holger Rune træner med den tidligere professionelle tennisspiller Kenneth Carlsen i Hellerup Idræts Klub. Foto: Niels Christian Vilmann

»Patrik Wozniacki fortsætter som tennisekspert, selvom Caroline Wozniacki stopper karrieren. Patrik har fagligheden og gode relationer i tennisverdenen, og han har på mange måder været med til at give vores tennisdækning en friskhed, som virkelig har klædt vores transmissioner. Derfor er det helt naturligt, at han fortsætter i samme rolle,« fortæller redaktionschefen.

TV 2 har allerede rettigheder til WTA, men vil altså i det nye år ikke have fornøjelsen af at dække Caroline Wozniacki, efter hun har annoncereret, at hun stopper karrieren.

Af den grund har TV 2 da også erkendt, at det vil påvirke seertallene.

TV 2's nye sportskanal TV 2 Sport X åbner lørdag den 4. januar.