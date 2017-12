Serena Williams er klar til at gøre comeback. Og det sker i Mubadala World Tennis Championship i Abu Dhabi i denne uge. Det skriver BBC.

Mubadala World Tennis Championship er ikke en decideret turnering. Det er snarere en tennis-event, hvor spillerne på forhånd kender modstanderne.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage på banen efter fødslen af min datter,« siger Serena Williams til eventens hjemmeside.

Den 36-årige amerikaner møder 30. december letten Jelena Ostapenko, som i år vandt French Open-turneringen ved at slå Simona Halep fra Rumænien i finalen.

Sæsonens første store mål for Serena Williams er Australian Open midt i januar måned. Her er den 36-årige amerikaner forsvarende mester, da hun tidligere i 2017 finalebesejrede sin søster, Venus Williams.

Siden da har året budt på lidt af hvert for Serena Williams, der på grund af gravidteten ikke deltog i hverken French Open, Wimbledon eller US Open. Hun blev mor til Alexis Olympia Obanian i september. To måneder senere blev hun så ved et storslået bryllup gift med datterens far, internet-milliardæren Alexis Obanian. Efterfølgende tog parret på bryllupseferie på en privat ø på Bahamas.

Fellow moms:

How long did you breastfeed? Is it weird that I get emotional when I even just think about when it's time to stop? pic.twitter.com/YOz4oeIajH — Serena Williams (@serenawilliams) 6. december 2017

Danske Caroline Wozniacki deltager også i Australian Open. Hun har valgt turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand som opvarmning til Austrakian Open.