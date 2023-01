Lyt til artiklen

Holger Rune har endelig fundet ud af, hvem han skal møde i anden runde ved Australian Open.

Det bliver nemlig den 25-årige fransk-amerikanske tennisspiller Maxime Cressy, som det 19-årige stjerneskud skal stå over for.

Det står klart, efter Cressy onsdag besejrede spanske Albert Ramos-Vinolas i en kamp, der ellers allerede skulle have været afgjort tirsdag.

25-årige Maxime Cressy er Holgers Runes næste modstander ved Australian Open. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere 25-årige Maxime Cressy er Holgers Runes næste modstander ved Australian Open. Foto: MANAN VATSYAYANA

Men et voldsomt regnvejr over Melbourne har det seneste døgn betydet, at adskillige kampe ikke kunne afvikles ved den prestigefyldte grand slam-turnering.

Men onsdag aften (lokal tid) stoppede det massive regnvejr endelig, og Holger Rune kunne derfor få sat navn på sin næste modstander.

Danskeren møder den to meter høje amerikaner torsdag, men indtil videre er der ikke fastlagt noget tidspunkt i det tætpakkede kampprogram.

Holger Rune vandt tirsdag over serbiske Filip Krajinovic i første runde.