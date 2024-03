Trænerne falder som fluer omkring Holger Rune.

Indenfor en uge har den danske tennisstjerne afbrudt samarbejdet med begge de to toptrænere Severin Lüthi og Boris Becker, så nu kun Kenneth Carlsen er at finde på trænerbænken for den unge tenniskomet.

Og selvom mange spørgsmål presser sig på, forbliver Rune atter tavs, når det kommer til det nylige brud med Boris Becker. I hvert fald overfor TV 2 Norge, som fangede danskeren til den opvisningsturnering, der i weekenden løber af stablen i Oslo.

»Lige nu vil jeg helst bare svare på spørgsmål om UTS i Norge,« svarede Rune, da mediet spurgte ind til, hvordan fremtiden kommer til at se ud for Runes team.

Til gengæld udtrykte Rune, ligesom mange andre tennisstjerner har gjort det, sin utilfredshed over de bolde, der blev brugt til ATP 250-turneringen i Montpellier i sidste uge.

Han mener, at boldene var medvirkende til, at han måtte trække sig fra turneringens semifinale med en skade i underarmen.

»Der var lidt overbelastning at spore – specielt med de fuldstændig vanvittige og tunge bolde i Montpellier,« siger Rune til TV 2 Norge.

ATP Touren fortsætter i næste uge, hvor der venter en 500-turnering i Rotterdam. Her er Holger Rune blandt favoritterne til at tage titlen.