Ukrainske Dayana Yastremska er en meget omdiskuteret personlighed i tennisverdenen.

Det skyldes primært, at hun sidste vinter blev udelukket fra sporten, fordi hun blev testet positiv for anabolske steroider, som er et ulovligt stof.

Den 21-årige tennisstjerne nægtede sig skyldig, og hun har appelleret dopingdommen flere gange. Det skriver Dagbladet.

Dayana Yastremska tilføjede samtidig, at det var hendes ekskæreste, som var skyld i de ulovlige stoffer. Og den forklaring bakkede han hende op i. Han udsendte således en erklæring, hvor han fortalte, at han havde overført stofferne til tennisspilleren under sex.

21-årige Dayana Yastremska Foto: POOL Vis mere 21-årige Dayana Yastremska Foto: POOL

Tilbage i februar slog parret op, og nu har piben fået en anden lyd.

Ekskæresten siger nu, at det ikke var hans skyld, og mener, det er en forklaring, som tennisstjernens far har fundet på. Derudover påstår han, at faren har tilbudt ham penge for den oprindelige forklaring. De penge har han dog afvist.

I første omgang fik ekskærestens nye forklaring ikke den store opmærksomhed, men nu har det tyske medie Der Spiegel lavet en stor undersøgelse af dopingdommen.

Og det har gjort Dayana Yastremska rasende.

Foto: Clive Brunskill Vis mere Foto: Clive Brunskill

»I har muligvis på det seneste set en historie om min sag i medierne. Jeg kan sige, det er usandt og ærekrænkende. Mine advokater vil kontakte medierne,« skriver hun således på Twitter og fortsætter:

»Jeg kan med sikkerhed sige, det er usandt. Jeg er overbevist om, at når jeg præsenterer min sag og beviserne, vil folk have tillid til det.«

Dayana Yastremska er i skrivende stund nummer 32 på verdensranglisten, og hun har vundet tre WTA-titler.