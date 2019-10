Nummer 503 i verden. Det er hvad den tidligere verdensetter i tennis, Andy Murray, er lige nu.

Men nu tager han et kæmpe hop på ranglisten.

Efter næsten tre timers tennis vandt Murray 7-6, 6-7, 6-1 over Cameron Norrie i China Open i anden runde. For første gang i næsten et år er Andy Murray nået frem til en kvartfinale i en ATP-turnering.

32-årige Murray er raslet ned som nummer 503 på verdensranglisten efter en hofteoperation i januar, og det er første gang, han vandt to kampe i træk på ATP-niveau siden indgrebet. Det betyder rigtig gode point til briten, og dermed skifter han også sin nuværende placering på verdensranglisten ud.

Cameron Norrie. Foto: STR Vis mere Cameron Norrie. Foto: STR

Han hopper nemlig 217 pladser frem, så han nu er sikret en plads som nummer 286. Hvis han ender med at vinde China Open tager han et spring helt op lige udenfor top 100.

Andy Murray tog sig en skraber og sov i halvanden time, inden han mødte pressen efter onsdagens sejr i Kina..

Normalt møder tennisspillere op til mødet med journalisterne lige efter kampene, men det var Murray for udmattet til. Lige efter kampen tog Murray sig i stedet en lur på halvanden time, fortalte den tidligere verdensetter, da han mødte pressen efter sejren i Beijing.

»Jeg er træt, jeg har lige taget en lur, inden jeg kom her. Jeg mener, jeg er virkelig træt,« siger Murray ifølge AFP.

Da kampen skulle ud i et tredje og afgørende sæt, ændrede Murray taktik for at skåne kroppen og lukke kampen hurtigt, mens han stadig havde kræfter i behold.

»Jeg besluttede, at hvis jeg ville vinde, så skulle jeg ud at tage chancer og komme til nettet og forsøge at afgøre pointene hurtigere, hvilket jeg gjorde,« forklarer Murray.

Den 24-årige brite Cameron Norrie, der er nummer 69 i verden, ydede flot modstand, men Murray viste også den klasse, der blandt andet har sikret skotten tre grand slam-titler tidligere i karrieren.

Tirsdag vandt Murray over italieneren Matteo Berrettini, der er nummer 13 i verden. Murray var senest i en ATP-kvartfinale i september 2018 i kinesiske Shenzhen.