Der har den seneste tid været flere beskyldninger mod tennisstjernen Alexander Zverev.

Ekskæresten Olga Sharypova har beskyldt Zverev for at forsøge at kvæle hende ved sidste års US Open. Derudover har hun fortalt, at han har slået hende i ansigtet.

Og ikke nok med det: Han har også gjort sin anden ekskæreste Brenda Patea gravid. Hun har dog fortalt, at hun ikke ønsker, at Zverev skal have noget med barnet at gøre.

Nu svarer Zvarev igen midt i stormvejret. Tennisspilleren er øjensynligt ikke voldsomt påvirket af tumulten.

Vis dette opslag på Instagram Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dies ist mein zauberhafter Anfang mit einem neuen Leben unter meinem Herzen. Ich kann kaum in Worte fassen, wie es sich für mich anfühlt, schwanger zu sein - es ist einfach nur eine überwältigende Zeit. Mama zu werden erfüllt mich mit einer so großen Freude und doch macht es mir auch ein bisschen Angst. Diejenigen unter euch, die bereits schwanger waren, können das vermutlich nachvollziehen. In den vergangenen Wochen gab es einige herzzerreißende und freudige Momente und dann wieder Situationen der Unsicherheit, weil mein Kind in stürmische Zeiten hineingeboren wird. Aber egal was noch auf uns zukommen wird…ich werde mein Kind lieben und beschützen, bis ans Ende meiner Tage. Ich bin schon jetzt die glücklichste Mama der Welt und ich freue mich so unbeschreiblich dieses Glück mit euch teilen zu können! Danke an alle, die mir so tolle, positive Nachrichten geschrieben haben. Ihr ahnt gar nicht, wie happy ihr mich damit macht. Ich bin zu Tränen gerührt, so viele Glückwünsche von euch bekommen zu haben und dass ihr eure Geschichten mit mir teilt, bedeutet mir sehr viel.Schön, dass es euch gibt #kugelrundundglücklich #20ssw Et opslag delt af Brenda (@brendapatea) den 28. Okt, 2020 kl. 10.00 PDT

»Jeg ved, at der lige nu er mange mennesker, der vil prøve at tørre smilet af mine læber. Men jeg smiler stadig under denne maske,« fortæller Zverev ifølge Daily Mail og fortsætter:

»Alt er fantastisk både på og uden for banen. Alt er godt i mit liv. Jeg bliver snart far. De, der prøver at tørre smilet af mine læber, kan bare fortsætte med at prøve, men jeg smiler stadig.«

I sidste uge gik Zverev også ud på de sociale medier og bedyrede, at blandt andet beskyldningerne fra Sharypova var usande.

Her skrev han blandt andet:

'De gør mig meget trist. Vi har kendt hinanden, siden vi var børn, og har haft mange oplevelser sammen. Jeg er rigtig ked af, at hun kommer med disse beskyldninger. De er simpelthen ikke sande.'

Den tyske tennisstjerne skal i aktion igen ved ATP Tour Finals i London 15. november.