Den danske tennisstjerne kom godt fra land ved Australian Open med en sejr i to sæt over belgier.

Det var en flot spillende Caroline Wozniacki, der mandag indledte forsvaret af sin sejr fra sidste år i Australian Open.

Den danske tennisstjerne ekspederede uden anstrengelser belgiske Alison Van Uytvanck ud af grand slam-turneringen med en sejr i to sæt med cifrene 6-3, 6-4 på hovedanlægget Rod Laver Arena i Melbourne.

Dermed er danskeren klar til anden runde. Her skal hun møde svenske Johanna Larsson, hvis modstander i første runde trak sig med en skade.

Wozniacki og Larsson har aldrig før stået over for hinanden. Svenskeren ligger nummer 77 på verdensranglisten.

Da det kun var danskerens tredje kamp i 2019, var der lige lidt rust, der skulle bankes af i starten af mandagens møde med Alison Van Uytvanck.

Allerede i andet parti havde Wozniacki mulighed for at bryde belgierens serv, men Van Uytvanck holdt fast og udlignede til 1-1 med et servees.

I sjette parti lykkedes det så for Wozniacki, der virkede til langsomt at finde melodien. Det var dog med hjælp fra en belgisk dobbeltfejl, at partiet kom i hus, så der stod 4-2 i dansk favør.

Wozniacki serv var skarp i første sæt, som danskeren uden problemer sikrede sig i eget udlæg.

Andet sæt startede også opmuntrende for den danske tennisdronning. Allerede i tredje parti brød hun Van Uytvanck serv efter at have været bagud 15-40.

Så var vejen til sejr banet for Wozniacki, der dermed blot skulle holde eget udlæg for at sikre sig en plads i anden runde.

Det gjorde hun uden for alvor at komme problemer, og så var billetten til anden runde i hus.

