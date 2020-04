Genie Bouchard sagde endelig 'ja'.

Til en date med én af sine mange fans på de sociale medier, hvor hun bombarderes med kærlighedserklæringer.

Denne gang har det dog kostet en mandlig fan hele 27 tusind danske kroner for at få aftalen i hus.

Det skriver det australske medie News.

Foto: CLIVE MASON Vis mere Foto: CLIVE MASON

I et live-interview med den amerikanske journalist Allie LaForce på Instagram, fik den canadiske stjerne hurtigt serveret en del spørgsmål fra fans, der gerne ville vide, hvordan det så ud med hensyn til den 26-årige tennisspillers kærlighedsliv.

Og her var hun hurtig til at fortælle, at det egentlig ikke gik så godt på den front - og slet ikke under coronakrisen.

»Jeg er meget alene. Det er virkelig ensomt, for jeg er bogstavelig talt helt alene,« fortalte Genie Bouchard i interviewet.

Et problem, som hun allerede for nogle uger siden tweetede om i den smålumre besked: 'Karantæne ville været meget sjovere, hvis man havde en kæreste'.

Genie Bouchard var i 2014 i Wimbledon-finalen. Foto: Ben STANSALL Vis mere Genie Bouchard var i 2014 i Wimbledon-finalen. Foto: Ben STANSALL

Den besked fik folk til at reagere hjemme ved tasterne, og derfor var hun nødt til at komme med en opfordring til sine mandlige følgere:

'Min agent har netop fortalt mig, at I fyre sender dating-cv'er til den e-mail, der er opgivet på min Twitter-profil. Det skal I holde op med,' skrev hun dengang.

Men nu ser det alligevel ud til, at ét af de mange forsøg på at få kontakt med Genie Bouchard har båret frugt for en Instagram-bruger, der kalder sig selv for 'Bob'.

Allie LaForce havde nemlig lagt mærke til superfanen, der flere gange havde forsøgt at komme i kontakt med den canadiske tennisspiller, og derfor valgte hun at overraske Genie Bouchard med et besøg af 'Bob' i live-interviewet.

Vis dette opslag på Instagram stalker alert Et opslag delt af Genie Bouchard (@geniebouchard) den 25. Jul, 2018 kl. 9.13 PDT

»Jeg tror, jeg er forelsket i hende,« lød det fra ham, da han poppede op på Genie Bouchards skærm.

Her tilbød han først at donere omkring 20.000 kroner til velgørenhed, hvis den tidligere Wimbledon-finalist sagde ja til at gå ud med ham på en date, men også her var Genie Bouchard hurtig til at skyde tilbuddet ned:

»Jeg er mere værd, Bob.«

Det slog dog ikke den optimistiske fan ud, der efterfølgende valgte at øge beløbet til 27.000 kroner for en date med Genie Bouchard, når corona-epidemien er ovre.

Og efter pres fra både seere og Allie LaForce, valgte tennisstjernen endelig at acceptere tilbuddet, som hun i øvrigt forsøgte at få talt ned til en aftale over Facetime, men 'Bob' ville hellere have 'den ægte vare', som han selv formulerede det.

For et par år siden endte Genie Bouchard rent faktisk også med at gå i byen med en fan, fordi hun havde tabt et væddemål på Twitter til ham. Læs mere om det her.