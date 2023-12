Navnet 'Severin Lüthi' siger nok ikke ret mange danskere noget.

Men i tennisverdenen ved alle, hvem han er.

For Holger Runes nye schweiziske stjernetræner er nemlig et gigantisk navn inden for tennis, eftersom han i mere end 15 år var træner for ikonet Roger Federer.

Og derfor var TV 2's tenniskommentator Patrik Wozniacki da også næsten ved at falde ned af stolen, da han hørte, at det danske stortalent inden jul oprustede i sit team.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er et kæmpe scoop. Det virker helt vildt, at han har kunnet fået ham ind,« siger Patrik Wozniacki til B.T.

Alt imens han flere gange har rejst verden rundt med sin berømte søster, Caroline Wozniacki, har han ligeledes kunnet se, hvordan Severin Lüthi har været en vigtig del af Federers utallige triumfer.

»Han har hjulpet Federer i så mange år. Boris (Holger Runes anden træner, red.) er også stor, men ham her er bare et større navn på trænerfronten. De fremtidssikre Holger med ham her. Det er fandeme godt hevet ind, må jeg bare sige. Han kan byde ind med rigtig meget,« lyder det videre fra TV 2-kommentatoren, inden han tilføjer:

»Vi har med en træner at gøre, der ved, hvordan man sætter en spiller op til at præstere på allerhøjeste niveau. Han har hjulpet Federer på mange punkter og gjort ham til den, han er.«

Severin Lüthi var træner for Roger Federer fra 2007 til 2022. Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Severin Lüthi var træner for Roger Federer fra 2007 til 2022. Foto: Paul Crock/AFP/Ritzau Scanpix

Severin Lüthi har ellers holdt pause fra tennis, siden Roger Federer stoppede karrieren i 2022.

Netop derfor er stjernetrænerens opsigtsvækkende comeback da også meget overraskende for Patrik Wozniacki, som peger på særligt én ting ved det danske stortalent, der kan have trukket schweizeren tilbage i tennisverdenen.

»Det er en blåstempling af Holgers kvalitet. Han kan se, at her har Lüthi at gøre med en spiller, der har et kæmpe potentiale. Jeg tror ikke, han havde sagt ja til noget, hvor der ikke kunne vindes grand slam-titler. Han tager ikke hvem som helst, ham dér,« afslutter han.

Med ansættelsen af Severin Lüthi har Holger Rune nu hele to trænere i sit team.

Foruden schweizeren er den tyske legende Boris Becker i forvejen træner for danskeren.

Du kan læse mere om rollefordelingen blandt de to stjerner LIGE HER.