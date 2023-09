Caroline Wozniacki har blæst samtlige fans og eksperter omkuld de seneste uger.

Og det samme gælder én af danskerens rigtig gode venner.

For efter tennisstjernen formåede at spille sig hele vejen til fjerde runde ved US Open, er vennen – og tidligere tennisspiller – Frederik Løchte nemlig voldsomt imponeret over det, han har set fra Wozniacki siden comebacket i august.

Det fortæller han til B.T. forud for weekendens Davis Cup-kampe mod Brasilien i Hillerød, hvor han er holdkaptajn for Danmark.

Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

»Caroline har en ekstrem karakter som kun få andre. Det siger jo lidt om, hvor talentfuld hun er, og hvor unik en mentalitet hun har. Hun har en attitude og træningsmoral, som ikke ret mange andre har,« siger holdkaptajnen, inden han tilføjer:

»Hun er mor til to. Netop kommet tilbage. Og så spiller hun på den måde. Det er ekstremt imponerende.«

På trods af det forrygende grand slam-comeback er Frederik Løchte dog ikke overrasket over det, han har set fra den danske verdensstjerne.

Et møde mellem de to venner inden det opsigtsvækkende comeback overbeviste ham nemlig hurtigt, lyder det videre:

Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg er faktisk ikke så overrasket. Da Caroline sagde, hun ville lave et comeback, og jeg trænede med hende, kunne jeg mærke, hvor fokuseret hun var.«

»Hvis hun har sat sig for at konkurrere med de bedste, så kommer hun også til at gøre det. Og så er den ikke længere. Hun bruger ikke undskyldninger. Hun finder løsninger.«

Af samme årsag er han da heller ikke tvivl om, hvad han skal svare, da han får spørgsmålet om, hvorvidt Caroline Wozniacki er i spil til en ny grand slam-triumf i 2024.

Her er han hurtig til at komme med en vild udmelding.

»Hun kan vinde en grand slam. Hvorfor skulle hun ikke kunne det? Giv mig ét godt argument, hvorfor hun ikke skulle kunne det. Bare det at nå fjerde runde så tidligt i comebacket er vildt. Giv hende nogle flere kampe og kilometer i benene, så...«

Caroline Wozniacki nåede hele vejen til fjerde runde ved US Open, hvor hun tabte til den senere vinder af turneringen, amerikanske Coco Gauff.

Næste opgave for danskeren er Australian Open til januar. En turnering, hun vandt i 2018.