Dusinet er fuldt. Ikke færre end 12 gange har Rafael Nadal nu vundet French Open. Så suveræn en mester har tennisverdenen aldrig set ved én og samme Grand Slam-turnering!

Således besejrede den 33-årige spanier sin otte år yngre østrigske modstander, Dominik Thiem, i herresinglefinalen på Roland Garros-anlægget i Paris, hvor blandt andre den australske legende Rod Laver så med fra sidelinien på mægtige Court Philippe Chatrier.

»Det er en drøm, der går i opfyldelse. Da jeg spillede her for første gang for efterhånden mange år siden, havde jeg i min vildeste fantasi ikke forestillet mig, at jeg skulle vinde French Open så mange gange,« sagde Rafael Nadal.

Rafael Nadal fik ellers længe kamp til stregen. Således måtte han bruge intet mindre end 53 minutter på at vinde første sæt 6-3.

Rafael Nadal server i French Open-finalen mod Dominik Thiem. Foto: MARTIN BUREAU

Rafael Nadal Med finalesejren over Dominik Thiem har Rafael Nadal nu vundet 18 Grand Slam-turneringer i herresingle: Australian Open: 2009

French Open: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019

Wimbledon: 2008, 2010

US Open: 2010, 2013, 2017

I andet sæt fulgtes de to spillere pænt ad til 5-5. Så var Dominik Thiem leveringsdygtig i et servegennembrud, og da han samtidig holdt sin egen serv, havde han via en sætsejr på 7-5 udlignet til 1-1.

Det lod Rafael Nadal sig dog ikke ryste af:

Han tog en flere minutter lang toiletpause, lod Dominik Thiem tænke over sin situation og kom kampklar ud til tredje sæt.

Her tog Rafael Nadal straks teten og i løbet af blot 24 minutter, havde han vundet det 6-1.

Dominik Thiem i aktion i French Open-finalen mod Rafael Nadal. Foto: CHARLES PLATIAU

»Jeg er overrasket over at Dominik Thiem går mental 'kold'. Han er 25 år, og har spillet masser af store kampe. Det er urutineret, at han mister fokus totalt,« sagde Serena Williams' græske træner, Patrick Mouratoglu, i pausen inden fjerde sæt i et direkte interview på tv-kanalen Eurosport.

Rafael Nadal fortsatte sin dominans i fjerde sæt, som han vandt 6-1.

Det var spanierens anden turneringssejr i indeværende kalenderår.

I Grand Slam-sammenhæng har han nu vundet 18 turneringer, og mangler kun to i at tangere Roger Federers rekord på 20 herresingle-titler.