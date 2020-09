Det koster Novak Djokovic godt halvanden million kroner i præmiepenge, at han søndag ramte en linjedommer.

Novak Djokovic mister både ranglistepoint og præmiepenge efter søndagens diskvalifikation ved US Open.

Det oplyser Det Amerikanske Tennisforbund (USTA).

I alt går Djokovic glip af 250.000 dollar svarende til godt halvanden million kroner i præmiepenge for at nå fjerde runde i New York.

I fjerde runde mødte verdensetteren søndag spanieren Pablo Carreño Busta, der netop havde brudt serberens serv og bragt sig foran med 6-5 i et tæt første sæt.

I ren irritation skød Djokovic en bold ned mod bagenden, hvor den uheldigt ramte en linjedommer i hals- og hovedregionen. Selv om Djokovic ilede til for at hjælpe, så valgte kampens officials kort efter at diskvalificere ham.

USTA oplyser, at det er i overensstemmelse med reglerne, at serberen fratages point og penge. Derudover risikerer han også at få en bøde.

Med afbud fra Roger Federer og Rafael Nadal var Novak Djokovic favorit til at vinde grand slam-turneringen i New York.

Før søndagens diskvalifikation var verdensetteren noteret for 26 sejre i lige så mange kampe i ATP-regi i en corona-amputeret 2020-sæson.

/ritzau/