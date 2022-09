Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var fint besøg, da AS Monaco og Lyon søndag aften bragede sammen i Ligue 1.

For da de to franske storklubber mødtes i fyrstedømmet, sad der en dansk tennistjerne på lægterne.

Det 19-årige stortalent Holger Rune var nemlig på plads, da hjemmeholdet vandt opgøret med 2-1, afslører en såkaldt story, som AS Monaco har delt på klubbens Instagram-profil. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Dagen derpå fortæller danskerens mor, Aneke Rune, så til B.T., hvorfor sønnen pludselig dukkede op på klubbens sociale medier.

Foto: JUSTIN LANE Vis mere Foto: JUSTIN LANE

»Holger synes, det var en sjov kamp at se, nu hvor han var i Monaco i forvejen. Lyon-fansene plejer at være ret vilde til at heppe på deres egne, så han tænkte, Monaco havde brug for lidt ekstra støtte,« siger hun og tilføjer:

»Og de vandt jo også. De er rigtig søde til at invitere Holger, men det er bare ikke særlig tit, han kan se en kamp om søndagen. Han har træningsuge på Mouratoglou Tennisakademi fra tirsdag, så han var alligevel på de kanter.«

Inden kampen fik det danskeren ligeledes overrakt en Monaco-trøje med sit navn. Herefter kunne han se til, mens Benoit Badiashile og Guillermo Maripan bragte hjemmeholdet foran med 2-0.

Karl Toko Ekambi fik efterfølgende reduceret for udeholdet, men det var dog ikke nok til at hente point med hjem.

Holger Rune har tidligere fortalt, hvordan han i en alder af blot 18 år flyttede hjemmefra og rejste til Monaco, hvor han er omgivet af superstjerner.

Det kan du læse mere om HER.