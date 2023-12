Boris Becker og Nick Kyrgios er nok ikke på julekort i år.

Endnu en gang er de to kamphaner røget i clinch med hinanden, og denne gang sker det i et interview med Eurosport, hvor Boris Becker langer ud efter Nick Kyrgios.

»Man er nødt til at have respekt for fortiden og sige 'tak' for, at de gamle professionelle tennisspillere eksisterede, for uden dem ville tenniscirkusset ikke længere eksistere,« siger Becker og fortsætter:

»De gjorde sporten populær og trak seere til fjernsynet. Man kan se resultatet i dag. Der har aldrig været så mange præmiepenge, der har aldrig været så meget omtalte, som der er i dag.«

Den tyske tennislegende Boris Becker (tv.) til Holger Runes kamp. Bagerst sidder Aneke Rune.

Holger Runes træner pointerer, at årsagen til dette er på grund af tennissportens legender.

»Jeg spillede en smule i 80erne, men der var også Stefan Edberg og Mats Wilander. I 90erne var der André Agassi og Pete Sampras. Alle disse spillere gør det muligt for Nick Kyrgios at være i stand til at leve af tennis, på trods af at han slet ikke har spillet i år,« siger Becker.

Den udtalelse falder bestemt ikke i god jord hos den australske bad boy.

'Bro, hvad. Jeg har været en af de få spillere, der har bragt flere millioner fans til sporten og har tjent flere penge til alle. Netflix … Jeg kan ikke huske at have set Boris der.'

Runes ven Nick Kyrgios er ikke fan af Becker.

'Den gut er latterlig. Jeg har skabt min karriere uden for banen uden hjælp fra andre,' lyder svaret fra Kyrgios på X.

Det er blot en uge siden, at Holger Runes træner, Boris Becker, og gode ven Nick Kyrgios sidst røg i verbal slåskamp med hinanden.

