Kim Clijsters måtte afgive seks dopingprøver, før ITF godkendte hendes comeback til turneringstennis.

I sidste uge gjorde den tidligere verdensetter Kim Clijsters comeback efter mere end syv år som selvvalgt tennispensionist. Det Internationale Tennisforbund (ITF) har gjort sit til at sikre, at det foregik på et retfærdigt grundlag.

I september sidste år annoncerede belgieren comebacket, og siden har hun været underlagt de samme foranstaltninger som andre spillere på topniveau.

Det har blandt andet betydet, at hun flittigt er blevet testet for doping.

Officielle dokumenter fra ITF viser, at den 36-årige belgier har afgivet dopingprøver seks gange, inden hendes comeback kunne godkendes. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Resultatmæssigt gik hendes første kamp efter comebacket ikke som planlagt. Hun tabte med 2-6, 6-7 til spanieren Garbiñe Muguruza ved første runde af Dubai Duty Free Championship i sidste uge.

Det er anden gang, at belgieren genoptager karrieren.

Clijsters var også væk fra tennis i to år mellem 2007 og 2009. Efterfølgende gjorde hun et imponerende comeback. Blandt andet slog hun Caroline Wozniacki i US Open-finalen i en af sine første turneringer tilbage.

Hendes cv tæller 41 WTA-titler i single. Fire af dem er hentet i grand slam-turneringer.

