Dopingdømte Simona Halep bedyrer sin uskyld, og møder selv op til høring af appelsag i Lausanne.

Den tidligere verdensetter i tennis Simona Halep dukker selv op, når Den Internationale Sportsdomstol (CAS) onsdag indleder en tre dage lang høring i hendes appelsag.

Den 32-årige rumæner har appelleret den fire år lange dopingkarantæne, hun blev idømt for to separate brud på antidopingreglerne.

Ofte er sportsudøvere blot med på en videoforbindelse, men Halep dukker selv op i CAS' hovedkvarter i Lausanne og følger hele høringen.

- Alle involverede parter, vidner og eksperter vil være til stede fysisk eller virtuelt under høringen, og det gælder også Simona Halep, som vil være fysisk til stede ved høringen, oplyser CAS tirsdag til nyhedsbureauet AFP.

Den dobbelte grand slam-vinder blev først testet positiv for et forbudt stof efter US Open i 2022, og efterfølgende blev der fundet uregelmæssigheder i hendes biologiske pas.

Derfor udelukkede Tennissportens Integritetsenhed hende fra at spille professionel tennis frem til 6. oktober 2026.

Halep har bedyret sin uskyld og har appelleret afgørelsen til sportens højeste retsinstans. Hendes hovedargument er, at hun muligvis har indtaget et forbudt stof efter ændringer i sine kosttilskud, men at det ikke har været hensigten at indtage det.

Det biologiske pas indeholder resultater fra alle tidligere dopingprøver. På den måde vil uregelmæssigheder, der kan indikere brug af doping, være tydelige.

Simona Halep vandt French Open i 2018 og Wimbledon i 2019, og i alt har hun vundet 24 WTA-turneringer i single.

I tillæg er hun nummer tre på listen over de kvindelige tennisspillere, der indkasseret flest præmiepenge i historien. Hendes mange gode resultater på tennisbanen har således kastet mere end 275 millioner kroner af sig.

Hendes seneste kamp daterer sig til 29. august 2022, da hun højst overraskende røg ud af US Open i første runde.

Efter den tre dage lange høring voterer CAS i en ukendt periode, før sportsdomstolen træffer sin afgørelse. CAS-afgørelser kan appelleres til det civile retssystem i Schweiz, hvor sportsdomstolen har hjemme. Det sker dog sjældent.

/ritzau/