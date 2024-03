Holger Rune giver 2500 kroner for hvert servees, han laver under den forestående Indian Wells-turnering.

Den danske tennisstjerne Holger Rune kommer til at støtte Børns Vilkår med minimum 50.000 kroner op til organisationens landsindsamling 17. marts.

Under den prestigefyldte Indian Wells-turnering, der begynder i denne uge, vil han støtte Børns Vilkår med 2500 kroner for hvert servees, han leverer i turneringen.

Det skriver Rune på sociale medier, herunder X.

- Under årets Indian Wells-turnering kommer jeg ikke kun til at serve for sejre, men også for en sag, som betyder rigtig meget for mig, indleder Holger Rune sit opslag.

- Fra i dag og frem til 17. marts er der ekstra fokus på børns vilkår i Danmark. Jeg donerer selv 2500 kroner for hvert servees, jeg laver under Indian Wells, som starter lige om lidt - og som minimum 50.000 kroner. Alle børn har ret til en tryg barndom.

Rune nåede sidste år til tredje runde i Indian Wells, der regnes som en af de absolut største turneringer ud over de fire grand slam-turneringer.

Den 20-årige dansker er seedet som nummer syv i turneringen i år og er derfor oversidder i første runde.

Han skal derfor først i aktion i anden runde, der afvikles på fredag og lørdag.

Indian Wells-turneringen spilles frem til 17. marts, samme dag som Børns Vilkårs landsindsamling.

