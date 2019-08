Efter Serena Williams' raserianfald i US Open-finalen i 2018 skal Carlos Ramos ikke dømme hendes kampe i år.

Tennisdommer Carlos Ramos kommer under dette års US Open ikke til at dømme nogen kampe, der involverer Serena eller Venus Williams.

Beslutningen er truffet af det amerikanske tennisforbund US Tennis Association (Usta) som en konsekvens af sidste års kontroversielle finale mellem Serena Williams og Naomi Osaka.

Præsidenten for tennisforbundet, Stacey Allaster, oplyser, at Ramos ikke vil komme til at dømme nogen kampe, der har med Williams-familien at gøre.

- Dette er en kollektiv beslutning. Vi ønsker at fokusere på konkurrencen, siger hun.

Sidste års finale, som japanske Naomi Osaka vandt i to sæt med cifrene 6-2, 6-4, blev overskygget af Serena Williams' raserianfald mod kampens dommer, Carlos Ramos.

Under finalen fik den amerikanske tennisstjerne først en advarsel for at modtage råd fra sin træner og senere fratrukket både et point og et parti, efter at hun til stigedommeren, Ramos, brokkede sig højlydt over den første dom og kaldte ham en løgner og en tyv.

Efterfølgende blev Serena Williams idømt en bøde på 17.000 dollar - eller cirka 114.000 kroner - for sit raserianfald: 10.000 dollar for at svine dommeren til, 4000 dollar for at modtage coaching fra sin træner under kampen og 3000 dollar for at smadre sin ketsjer i frustration.

US Open-dommer Sören Friemel fortæller, at det ikke er første gang, at der er blevet truffet en beslutning om at forbyde en dommer at dømme bestemte kampe.

- Vi har før truffet beslutninger, som er gode for turneringen, gode for spillerne og gode for dommerne, siger han.

- I sidste ende er vores mål at tildele den bedste stigedommer den rette kamp. Så alt det taget i betragtning blev det besluttet, at han (Carlos Ramos, red.) ikke skal dømme nogle af Williams-søstrenes kampe.

Carlos Ramos er imidlertid ikke bandlyst fra at dømme andre højprofilerede kampe under US Open.

Dette års US Open løber af stablen i New York fra 26. august til 8. september.

/ritzau/AFP