3 timer og 34 minutter tog det Thiem at besejre Alexander Zverev i semifinalen. Djokovic venter i finalen.

Dominic Thiem er i finalen i Australian Open.

Den 26-årige østriger vandt fredag semifinalen over den fire år yngre Alexander Zverev fra Tyskland i fire sæt med cifrene 3-6, 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (7-4).

Kampen blev flere gange afbrudt undervejs blandt andet på grund af en lampe, der gik ud, og et tag, der skulle køres over arenaen.

Men efter 3 timer og 34 minutters tennis med masser af flotte dueller, kunne Thiem altså booke finalebilletten.

Det er østrigerens tredje grand slam-finale. De to andre har været i French Open de seneste to år, hvor det er blevet til nederlag til verdensetteren Rafael Nadal, som Thiem onsdag slog ud af Australian Open i kvartfinalen.

I finalen venter verdens nummer to, 32-årige Novak Djokovic, der torsdag vandt sin semifinale over Roger Federer.

Djokovic har syv gange tidligere vundet Australian Open og har aldrig tabt en finale i turneringen.

Det var to spillere, der begge jagter deres første grand slam-titel, der trådte ind på Rod Laver Arena i Melbourne fredag formiddag dansk tid.

Og sulten lyste ud af de unge spillere, der startede med at bryde hinandens servepartier til 1-1.

Men tyskeren fik bedst fat i sættet og brød Thiems serv yderligere to gange.

I andet sæt styrede østrigeren baglinjen, hvorfra han sendte flere flotte vinderslag mod Zverev. Thiem brød hurtigt til 2-1 og bragte sig efterfølgende på 3-1.

Zverev brød tilbage, men blev igen brudt, og så overlevede Thiem to breakbolde i sættes sidste parti, inden han fik lukket det ned.

Tredje sæt endte i tiebreak, efter at de to spillere brød hinandens serv en enkelt gang hver. Her var Thiem igen stærkest.

Det lykkedes hverken for Thiem eller Zverev at spille sig frem til breakbolde i fjerde sæt, der dermed skulle afgøres i tiebreak.

Østrigeren viste igen overskud, og kunne til sidst juble over sejren.

