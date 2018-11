En interessant, men også dramatisk tennissæson med en stor dansk optur afsluttes i eftermiddag, når sidste herresingle-kamp i Davis Cup-finalen mellem værtsnationen Frankrig og Kroatien er spillet.

Den tidligere danske topspiller Michael Mortensen vil huske den snart afviklede tennissæson som en af de mere turbulente:

»Set fra et dansk synspunkt var det fantastisk, at Caroline Wozniacki (ved Australian Open, red.) langt om længe vandt den Grand Slam-titel, hun manglede i sin flotte samling. Det bliver spændende at se, om hun kan gentage sin succes i Melbourne om to måneder. Forhåbentlig vil hun ikke være plaget af den leddegigt, hun tidligere i år fortalte offentligheden, at hun er blevet ramt af,« siger Michael Mortensen, der mener, at Serena Williams opførsel i sin tabte US Open-finale mod japaneren Naomi Osaka var beskæmmende.

»Den måde hun tacklede et par dommerkendelser på, var uværdigt,« siger Michael Mortensen, der nu er ansat på tenniskommentator på tv-stationen Eurosport.

Et af tennissæsonens største dramaer udspillede sig 8. september ved US Open i New York. Her var Serena Williams i sin tabte finale mod Naomi Osaka så vred på dommer Carlos Ramos, at hun uddelte verbale øretæver til ham. Foto: Danielle Parhizkaran

Mens Simona Halep ender 2018 som etter på damesingle-spillernes verdensrangliste, topper Novak Djokovic i herresingle.

»Serberen indledte sæsonen som nummer 12. Hans comeback til verdenstoppen er imponerende. Ganske vist tabte han søndag aften til unge Alexander Zverev i den afgørende kamp om ATP Finals-trofæet. Hermed vandt den unge tysker sin karrieres hidtil største titel, men jeg tror, at Djokovic sammen med to af de andre veteraner på Touren, Rafael Nadal og Roger Federer, også i 2019 vil være væsentlige magtfaktorer i international tennis,« siger Michael Mortensen.

B.T. giver dig her 10 af den snart afviklede tennissæsons mest bemærkelsesværdige historier:

SEJRSKYSSET

Lørdag 27. januar er en dag som Caroline Wozniacki formentlig aldrig glemmer. Her vandt danskeren nemlig sin karrieres hidtil første Grand Slam-titel, da hun i Australien Open-finalen besejrede rumæneren Simona Halep. Ved den efterfølgende præmieoverrækkelse vakte Caroline Wozniacki opsigt med en udtalelse om, at hun håbede, at triumfen kunne sikre hende adgang til forsiden af modemagasinet Elle. Ligeledes skabte det international opmærksomhed, at hendes amerikanske kæreste, David Lee, lykønskede hende med et smækkys.

Caroline Wozniacki lykønskes efter sin finalesejr ved Australian Open over Simona Halep med et kys af kæresten David Lee. Foto: HANDOUT

KARRIERESTOPPET

I en alder af blot 29 år meddelte polakken Agnieszka Radwanska midt i november, at hun indstiller tenniskarrieren efter 13 år på topplan. »Det har ikke været en let beslutning. Men desværre kan jeg ikke træne og spille, som jeg plejede, og på det seneste har min krop ikke kunnet leve op til mine forventninger,« forklarede Agnieszka Radwanska, der nåede at vinde 20 titler på WTA Touren. Den tidligere Wimbledon-finalist og verdens-toer blev i sommeren 2017 gift med Dawid Celt. Blandt deltagerne ved brylluppet var Caroline Wozniacki.

When one of your dearest and oldest friends gets married, it's time to celebrate!What an amazing and beautiful couple! @ARadwanska #wedding pic.twitter.com/GSNhTCFE1y — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) July 23, 2017

GENNEMBRUDDET

Clara Tauson fylder 16 år i december. Men selvom hun konkurrerer med væsentlig ældre spillere på det internationale tennisforbunds junior-tour, har hun i 2018 formået at gøre sig positivt bemærket. Således slutter hun året som nummer tre på verdensranglisten i pigesingle. Det skyldes blandt andet turneringssejren ved Osaka Major's Cup, hvor hun i seks kampe blot tabte otte partier.

Vis dette opslag på Instagram Clara Tauson vinder en stor Grade A-turnering i Japan med en suveræn 6-1, 6-0 sejr i finalen #tennisdk #fight #fairplay #fællesskab Et opslag delt af Dansk Tennis Forbund (@dansktennisforbund) den 21. Okt, 2018 kl. 12.27 PDT

EKSTRAVAGANCEN

Hvordan bruger man sine penge, hvis ens formue er på over en halv milliard kroner? I Caroline Wozniackis tilfælde er svaret kort og præcist: Man investerer 88 mio. kroner i en 687 kvadratmeter stor ejerlejlighed i millionærresortet Fisher Island, der er en lukket ø udenfor Miami, og som man kun kan komme til via båd. Handlen blev foretaget af selskabet PAC 2543 Corp, der har hendes mor, Anna, som direktør. Til lejligheden er der adgang til et mindre tennisanlæg, hvor de blå hardcourt-baner er blevet opkaldt efter hende.

My girls holding court #fisherisland @jennagreen7 @faraleff Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 19. Mar, 2018 kl. 4.23 PDT

RASERIANFALDET

Serena Williams hader at tabe. Imidlertid tabte hun i 2018 finalerne i såvel Wimbledon som US Open. Ved sidstnævnte turnering, hvor hun blev besejret af den unge japaner Naomi Osaka, gik nederlaget hende så meget på, at hun overfusede finalens dommer Carlos Ramos. Det resulterede i den australske avis Herald Sun i en satiretegning. Og så kan det ellers nok være, at der blev ballade. Eksempelvis kaldte Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling tegningen for både sexistisk og racistisk.

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC — J.K. Rowling (@jk_rowling) 10. september 2018

Australia’s finest cartoonist Mark Knight has the strongest support of his colleagues for his depiction of Serena Williams’ petulance. It’s about bad behaviour, certainly not race. The PC brigade are way off the mark...again. pic.twitter.com/CeHaoRG6gf — Peter Blunden (@PeterBlunden_) 11. september 2018

BIOGRAFIEN

Biografien »Grus« er bestemt et bekendtskab værd. Her fortæller den tidligere danske Davis Cup-spiller Michael Mortensen om sin aktive karriere, hvor et af de bedste resultater var en tabt semifinale i mixedouble med Tine Schuer-Larsen ved Grand Slam-turneringen French Open i 1987. Men bogen er langt mere end en opremsning af store præstationer på den rektangulære tennisbane. Således fortæller han også om tabet af datteren i en tragisk trafikulykke og om sin til tider svære barndom, hvor faderen sjældent var hjemme og hvor moderen manglede overskud grundet oplevelser under anden verdenskrig.

Den tidligere danske Davis Cup-landsholdsspiller Michael Mortensen er ansat som tenniskommentator på tv-kanalen Eurosport. Foto: Katrine Emilie Andersen

COMEBACKET

Han måtte ved sæsonens første Grand Slam-turnering, Australian Open, nøjes med en 14. seeding, og røg allerede ud i fjerde runde efter nederlag til sydkoreaneren Hyeon Chung. Men siden gik det kun én vej for Novak Djokovic, der både vandt Wimbledon-turneringen og US Open. Takket være disse resultater slutter han 2018 som etter på verdensranglisten i herresingle.

Novak Djokovic vandt i Wimbledon-finalen over Kevin Anderson. Foto: GERRY PENNY

DOPINGSYNDEREN

Den brasilianske tennisspiller Igor Marcondes fik i foråret ni måneders karantæne. Det skyldtes, at han havde anvendt et forbudt maskeringsmiddel. Karantænen udløber 7. december 2018.

Igor Marcondes, da Afini Tennis, elimina cabeça 2 e vai às 8ªs no #ITF de #Luque, no #Paraguai:http://t.co/eVtizPSk1b pic.twitter.com/xozb6YMkks — Afini Tennis (@afinitennis) 10. juli 2013

PENGEMASKINEN

Rumæneren Simona Halep topper ved sæsonens udgang ikke blot verdensranglisten i damesingle, men også WTA's liste over indkasserede pengepræmier. Alt i alt tjente hun 7,4 mio. US-dollars (cirka 50 mio. kroner) på sin turneringsaktivitet, hvilket er 800.000 US-dollars mere end Caroline Wozniacki, der indtager andenpladsen. Der er dog langt flere penge at tjene, hvis man er verdens bedste mandlige tennisspiller. Således har Novak Djokovic siden nytår tjent 12,609,672 mio. US-dollars (cirka 83 mio. kroner).

Simona Halep, til højre, takker Caroline Wozniacki for kampen efter Australian Open-finalen i januar 2018. Foto: SAEED KHAN