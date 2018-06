Caroline Wozniacki møder fredag Angelique Kerber i semifinalen i WTA-turneringen i Eastbourne.

Eastbourne. Der bliver tysk modstand til Caroline Wozniacki, når det fredag går løs i semifinalen i WTA-turneringen i Eastbourne.

Det stod klart torsdag aften, da tyske Angelique Kerber spillede sig frem til et møde med danskeren, efter at fjerdeseedede Kerber i kvartfinalen besejrede Daria Kasatkina i en lang kamp.

Kerber vandt 6-1, 6-7 (3/7), 7-6 (7/3), og dermed mødes Wozniacki og Kerber for 15. gang i karrieren.

Danskeren har seks sejre, mens Kerber har vundet over Wozniacki otte gange inden semifinalekampen.

De to spillere stod senest over for hinanden i Doha i Qatar i år, da Wozniacki vandt i tre sæt.

Tidligere torsdag spillede Caroline Wozniacki sig i semifinalen i græsturneringen, der er forberedelse til Wimbledon.

Det skete med en sejr i kvartfinalen over australske Ashleigh Barty, som blev besejret 6-4, 6-3.

Opgøret mellem Wozniacki og Kerber spilles på Centre Court som anden kamp, efter at første kamp begynder klokken 12 dansk tid.

/ritzau/