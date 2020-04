»Falsk information - gennemgået af uafhængige fakta-tjekkere.«

Det er mærket på videoen uploadet af Jelena Djokovic på Instagram tidligere i april.

Opslaget, som tennisstjernen Novak Djokovics kone har lagt op, har fået mere end 100.000 visninger. Grunden til, at videoen er blevet mærket på det sociale medie, er simpel.

Den er konspirationsteoretisk.

Jelena Djokovic ved Wimbledon i 2018, hvor hun overværede kampen mellem hendes mand Novak Djokovic og japanske Kei Nishikori. Foto: Glyn KIRK Vis mere Jelena Djokovic ved Wimbledon i 2018, hvor hun overværede kampen mellem hendes mand Novak Djokovic og japanske Kei Nishikori. Foto: Glyn KIRK

»Hvad er dine tanker om corona-virusset?« skriver Jelena Djokovic i opslaget, som hun har fået meget kritik for at dele.

Flere steder er der opstået teorier om, at den nye 5G-teknologi er skyld i corona-udbruddet, og det er netop, hvad videoen handler om.

I hjørnet af den står der eksempelvis '#stop5G', men ifølge Jelena Djokovic selv har hun blot lagt videoen op, fordi den indeholder flere ting, som optager hende.

»Det giver mening for mig, jeg hævder ikke, at det hverken er sandt eller ikke er. Men jeg er klart interesseret i at lære og skaffe information om det,« forklarer hun.

De vedvarende teorier om, at 5G-teknologien er skyld i corona-virussen har blandt andet ført til hærværk på 5G-master i flere lande herunder Storbritannien.

Faktisk er det ikke kun Jelena Djokovic, der har gjort opmærksom på sig selv i corona-debatten. Det har hendes mand Novak også.

Han forklarer blandt andet, at han er imod en obligatorisk vaccine mod corona-virus.

Det kan du læse mere om her.