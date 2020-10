Linjedommerne skal væk fra banen, mener Novak Djokovic, som i US Open blev smidt ud for at ramme en dommer.

Er bolden inde eller ude?

Når verdens bedste tennisspillere hamrer bolden frem og tilbage over nettet, kræver det et skarpt blik for at vurdere, hvor bolden strejfer underlaget.

I de fleste turneringer varetages den opgave af en stribe linjedommere, men det skal være slut, mener verdensetter Novak Djokovic.

- Teknologien er så langt fremme, så der er slet ingen grund til at have linjedommere på banen. Det er min holdning.

- Selvfølgelig ved jeg, at teknologi er dyr, så det er et spørgsmål om økonomi. Men jeg føler, at vi er på vej derhen, og før eller siden giver det ikke mening at have linjedommere, siger han.

Spillerne kan i mange turneringer udfordre dommernes kendelser ved at tage en "challenge". Herefter går videosystemet hawkeye ind og viser boldens kurve og nedslagspunkter.

Bare ikke i French Open, der som den eneste grand slam-turnering ikke har implementeret teknologien, fordi den afvikles på grus, hvor det er op til dommeren at lokalisere mærket på banen.

Men systemet bør bruges og helst under hele kampen, mener Djokovic.

- Der skal være børn eller andre personer til at tage boldene, men jeg kan ikke se, hvorfor linjedommerne skal være der længere for at være helt ærlig.

- Der ville nok også være en mindre risiko for, at jeg ville gøre, som jeg gjorde i New York, siger han med et smil.

Den 33-årige serber blev på dramatisk vis smidt ud af US Open i august, da han ramte en kvindelig linjedommer på halsen med en bold.

Djokovic deltager i disse uger i French Open, der afholdes i Paris. Den førsteseedede spiller er nået til fjerde runde, hvor russiske Karen Khachanov venter.

/ritzau/Reuters