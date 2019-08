Novak Djokovic var rasende.

Den serbiske tennisstjerne blev provokeret så voldsomt natten til lørdag dansk tid, at han var klar til at hive næverne frem.

I en video, der er blevet delt på sociale medier, ser man Novak Djokovic under opvarmning til sin tredje runde-kamp ved US Open mod Denis Kudla.

Her har det stået en tennisfan bagved Djokovic på træningsanlægget, der åbenbart har forstyrret den serbiske verdensetter i en sådan grad, at han konfronterede den pågældende person.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0 — Sridhar Natarajan (@sridinats) August 31, 2019

»Jeg slås gerne mod dig. Tro mig, jeg finder dig',« kan man hører Novak Djokovic sige i videoen, der blev filmet af journalisten Sridhar Natarajan.

Journalisten har efterfølgende skrevet på Twitter, at han ikke ved, hvad den pågældende person har sagt til Novak Djokovic, og at serberen bad om at få et billede af personen.

Det lader dog ikke til, at Novak Djokovic lod sig påvirke for meget af situationen.

Verdensetteren og storfavoritten til US Open-titlen vandt i tre sæt over Denis Kudla med cifrene 6-3, 6-4, 6-2, og efterfølgende talte Novak Djokovic om situationen, der gik forud for kampen.

Novak Djokovic kunne knytte næven efter sin sejr over Denis Kudla natten til lørdag. Foto: DON EMMERT Vis mere Novak Djokovic kunne knytte næven efter sin sejr over Denis Kudla natten til lørdag. Foto: DON EMMERT

»Vi holder det, han (personen på træningsanlægget, red.) sagde mellem os. Men han hjalp mig helt sikkert. Han ved det ikke, men han hjalp mig. Jeg kommer ikke til at tale om dem. Men jeg mener, han gjorde mig en tjeneste. Også selvom det måske ikke var hans ønske, så gjorde han mig en stor tjeneste,« siger Djokovic ifølge ESPN.

Djokovic påstår, at grunden til, at han vil finde fyren, er for at få en drink sammen med ham. 'Jeg kunne godt lide ham. Jeg vil gerne give en drink,' siger han.

Med sejren over Kudla er Djokovic videre til fjerde runde, hvor han skal møde den tidligere vinder af turneringen, schweiziske Stan Wawrinka.

Vinderen af den kamp skal møde vinderen af kampen mellem den useedede tyske Dominik Koepfer og femteseedede Daniil Medvedev fra Rusland.