Novak Djokovic kommer ikke i aktion ved French Open torsdag som planlagt.

Serberen har nemlig trukket sig fra turneringen, oplyser arrangørerne.

Mandag fortalte verdensetteren, at han havde døjet med et mindre knæproblem i et par uger, og at han derfor ikke vidste, om han var i stand til at spille kvartfinalen.

Det er netop denne knæskade, der nu endegyldigt slukker drømmen om endnu en French Open-triumf, og skaden viser sig at være værre end først antaget.

»På grund af en overrevet medial menisk i højre knæ (opdaget under en MR-scanning i dag,) er Novak Djokovic, som skulle have mødt Casper Ruud i kvartfinalen i morgen, blevet tvunget til at trække sig fra Roland-Garros-turningen,« oplyser arrangørerne.

37-årige Novak Djokovic har vundet French Open i både 2016, 2021 og 2023, men nu står det klart, at han ikke kommer til at forsvare titlen.