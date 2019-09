Tennisstjernen Djokovic trækker sig i tredje sæt mod schweiziske Wawrinka, som er i kvartfinalen ved US Open.

Den serbiske tennisspiller Novak Djokovic trækker sig fra US Open i tredje sæt mod schweiziske Stan Wawrinka på grund af en skade.

Djokovic, der er forsvarende vinder af turneringen, tabte de to første sæt med cifrene 4-6, 5-7 og var bagud 1-2 i tredje, da han besluttede sig for ikke at spille videre.

Han har tidligere i turneringen døjet med skulderproblemer og modtog i sin kamp i anden runde flere gange behandling.

I sin kamp i tredje runde mod Denis Kudla viste han dog ingen tegn på problemer.

Schweiziske Wawrinka er dermed videre til videre til kvartfinalen, hvor han skal møde russiske Daniil Medvedev.

/ritzau/