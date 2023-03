Lyt til artiklen

Der blev spået, at det ville få konsekvenser. Og dem mærker Novak Djokovic nu i kølvandet på den beslutning, han har taget og holdt fast i.

En beslutning, der for nu har kostet serberen pladsen på den tennistrone, han ellers har siddet solidt på.

For lige nu kan Novak Djokovic ikke konkurrere på lige fod med sine nærmeste konkurrenter.

Valget om ikke at lade sig vaccinere mod coronavirus betyder, at han ikke må rejse ind i USA, der netop har afviklet Indian Wells og som lige nu har gang i Miami Open.

Førstnævnte vandt Carlos Alcaraz, og det har betydet, han har vippet serberen af den eftertragtede førsteplads på mændenes verdensrangliste.

»Det var 100 procent Djokovic'« beslutning om ikke at sørge for, han kunne spille i USA ved at forblive uvaccineret. Djokovic sagde i 2022, at han var villig til at betale prisen ved at gå glip af turneringer. Den regning bliver betalt denne måned,' skriver tennisjournalisten Ben Rothenberg med henvisning til, at Djokovic sidste år gjorde det klar, at han kendte konsekvenserne.

»Jeg har aldrig været imod vaccination, men jeg har altid støttet friheden til selv at bestemme, hvad du gør med din krop,« sagde han i den forbindelse til BBC.

Turneringerne i USA er ikke de eneste, han er gået glip af. For under massiv medieopmærksomhed blev han i januar 2022 smidt ud af Australien, efter han i lufthavnen blev nægtet adgang til landet.

Dermed kunne han ikke spille Australian Open, som han i alt har vundet ti gange, det år, hvilket ramte ham på psyken, fortalte serberen, der har været smittet med coronavirus i både juni 2020 og december 2021, efterfølgende.

Samme år gik han glip af US Open, som han dog håber på at kunne spille til august, hvis USAs indrejseregler når at ændre sig.

»Jeg håber, at det vil ændre sig inden US Open, da det er den vigtigste turnering for mig på amerikansk jord,« siger Djokovic til Reuters om den amerikanske grand slam, som han har vundet tre gange.

Og serberen understreger samtidig, at han ikke fortryder sin beslutning om ikke at tage et vaccinestik.

»Jeg har lært igennem livet, at fortrydelser kun holder dig tilbage og dybest set får dig til at leve i fortiden. Det vil jeg ikke. Jeg vil leve så meget som muligt i nuet, men selvfølgelig tænke på fremtiden, så jeg kan skabe en bedre fremtid,« siger han til Reuters.

I mellemtiden må han og Carlos Alcaraz kæmpe om tronen på en noget atypisk måde.

»Den ting hvor Alcarz og Djokovic skiftevis tager førstepladsen, mens de ikke er til samme turnering er ret antiklimaks, må jeg bare sige,« skriver Ben Rothenberg.

For mens serberen – som den eneste af spillerne fra top-10 – ikke er til Miami Open, kan han alligevel generobre førstepladsen, når turneringen er slut.

Han var nemlig ikke med sidste år og har dermed ikke nogle point at forsvare, mens Carlos Alcaraz, der vandt sidste år, har mange point, han skal forsvare denne gang.

I februar satte Novak Djokovic rekord, da han kunne fejre, at han indledte uge nummer 378 som verdensetter. Han nåede op på i alt 380, inden han blev vippet af pinden.

Mens det er rekorden for flest uger i alt, har Roger Federer rekorden for flest uger i træk – den lyder på 237.

Når Miami Open er slut, går turen til Europa, hvor grussæsonen starter. Her kan Novak Djokovic deltage uden problemer.