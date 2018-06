Tennisstjernen Novak Djokovic skal søndag møde Marin Cilic i finalen i græsturneringen Queen's Club.

London. Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic spillede sig lørdag i finalen i græsturneringen Queen's Club i England.

Det gjorde han med en sejr på 7-6 (7-5), 6-4 over franskmanden Jeremy Chardy.

Det er Djokovic' første finale, siden han vandt græsturneringen i Eastbourne for et år siden.

- Det var meget tilfredsstillende at komme i finalen. Det er et stykke tid siden, at jeg har spillet med om en titel, så det er et specielt øjeblik, i forhold til det jeg har været igennem, siger Djokovic, der i starten af året blev opereret i sin albue.

I finalen møder han den topseedede Marin Cilic, der lige nu ligger nummer seks på verdensranglisten.

Djokovic var i 2008 også i finalen i Queen's Club-turneringen, men tabte til Rafael Nadal.

31-årige Djokovic har tidligere ligget nummer et på verdensranglisten, men er nede som nummer 22, efter at han overraskende røg ud af French Open i kvartfinalen til Marco Cecchinato.

Djokovic har vundet 12 grand slam-turneringer. Den seneste var i French Open for to år siden. Med sejren i Paris dengang blev han forsvarende mester i alle grand slam-turneringer på samme tid.

Queen's Club-turneringen gav også comeback til en anden tidligere verdensetter - Andy Murray - der spillede sin første turnering i næsten et år.

Det blev dog en kort fornøjelse for Murray, der røg ud i første runde.

/ritzau/AFP/