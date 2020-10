Efter en sejr på tre sæt over russiske Karen Khachanov er Novak Djokovic klar til kvartfinalen i French Open.

Tennisstjernen Novak Djokovic kom mandag et skridt nærmere at kunne prale af, at han har vundet alle grand slam-turneringer mindst to gange.

Den 33-årige serber besejrede russiske Karen Khachanov 6-4, 6-3, 6-3 i fjerde runde af French Open og blev dermed klar til kvartfinalen.

Her venter vinderen af opgøret mellem 17.-seedede Pablo Carreño Busta fra Spanien og den tyske kvalifikationsspiller Daniel Altmaier.

For at nå så langt skulle han lige feje 15.-seedede Khachanov af banen, og det gik uden de helt store kvaler.

Khachanov fik brudt sin serv ved stillingen 4-3 i Djokovics favør i første sæt, men svarede tilbage med et hurtigt servegennembrud den anden vej.

Lige lidt hjalp det ham dog, for Djokovic brød med det samme igen og lukkede første sæt på første mulighed.

Der skulle lidt flere sætbolde til, før Djokovic sikrede sig andet sæt. Helt præcis fem af slagsen, før serberen bragte sig på 2-0 i sæt.

Djokovic brød den russiske modstander i første parti i tredje sæt, men blev lidt senere selv brudt til stillingen 2-2.

Hvis Khachanov fik gejsten tilbage, var det kortvarigt, for han blev brudt yderligere to gange, og så blev Djokovic kvartfinaleklar.

French Open er den eneste grand slam-turnering, som Djokovic har vundet en gang. I Australian Open, Wimbledon og US Open har han adskillige triumfer bag sig.

Serberens eneste sejr i French Open kom i 2016.

/ritzau/