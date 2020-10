Novak Djokovic håber, at koldere temperaturer kan hjælpe ham i French Open-finale mod Rafael Nadal søndag.

Herrefinalen i French Open søndag bliver en drømmefinale mellem verdensranglistens to øverste, Novak Djokovic og Rafael Nadal.

Det blev en kendsgerning, da de to spillere fredag sejrede i deres respektive semifinaler mod Stefanos Tsitsipas og Diego Schwartzman.

Nadal må leve med favorítrollen. Ikke mindst fordi han har vundet grand slam-turneringen 12 gange før, mens Djokovic kun kan se tilbage på en triumf i Paris, nemlig i 2016.

Men Djokovic ser en chance i, at turneringen nu spilles i efteråret og ikke normalt som i forsommeren, hvor temperaturen er markant højere.

- Forholdene er tydeligvis anderledes, end dem vi plejer at have i maj og juni. Det kunne give mig en større chance, fordi boldene ikke hopper så højt op til skuldrene, som Nadal foretrækker, siger Djokovic med henvisning til Nadals topspinsslag.

- Men uanset forhold er det stadig Nadal her i finalen på grus. Det er hans hus. Min motivation er stor. Jeg slog ham i kvartfinalen i 2015, men dette bliver en endnu større udfordring i finalen, tilføjer serberen.

Han måtte slås hårdt for finalepladsen mod græske Tsitsipas, inden sejrscifrene 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 var en realitet.

I de første to sæt fornemmede man, at Djokovic ville vinde sikkert, men Tsitsipas overlevede en matchbold og spillede så blændende i tredje og fjerde sæt, at han tvang opgøret ud i et femte og afgørende sæt.

Grækeren ærgrede sig over, at han ikke tidligere i kampen spillede på sit instinkt som i tredje og fjerde sæt.

- Djokovic er en af de sværeste modstandere, jeg nogensinde har mødt. Han udraderede mig i de første sæt, men jeg ville ønske, at jeg havde forsøgt at diktere spillet tidligere. I femte sæt brød en gammel skade fra turneringen i Rom op, fortæller Tsitsipas.

Finalen mellem Djokovic og Nadal spilles søndag eftermiddag, mens damernes finale, der står mellem Sofia Kenin fra USA og den polske teenager Iga Swiatek, afvikles lørdag eftermiddag.

/ritzau/afp