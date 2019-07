Novak Djokovic måtte slide hårdt, da han sikrede finaleplads i Wimbledon ved at slå Roberto Bautista Agut.

Den serbiske verdensetter i tennis, Novak Djokovic, bliver den ene part i søndagens Wimbledon-finale hos herrerne.

Fredag eftermiddag levede han op til rollen som tårnhøj favorit ved at vinde semifinalen over spanske Roberto Bautista Agut, men det blev sværere end forventet.

Djokovic skulle bruge 2 timer og 49 minutter på at vinde med cifrene 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Nu venter der ham et brag af en finale, hvad enten Roger Federer eller Rafael Nadal vinder den anden semifinale senere fredag.

32-årige Djokovic står dermed i sin sjette Wimbledon-finale, og fire gange tidligere har han også løftet trofæet, senest sidste år.

Bautista Agut er turneringens helt store overraskelse. Han havde da heller ikke selv forventet at skulle spille på den imponerende Centre Court fredag.

Således havde han regnet med at være til sin egen polterabendfest, men indtil videre har de nærmeste venner ventet forgæves på Ibiza. Der kan han så tage hen nu. Men han nåede at udfordre verdens bedste.

Agut, der er en solid og stabil baglinjespiller, skulle bruge de første partier på at vænne sig til tempoet, og så førte Djokovic allerede 3-0 i første sæt.

Serberen holdt fast i det enlige servegennembrud, inden han cementerede sættet med endnu et brud til 6-2 efter en forrygende returnering.

Så ændrede kampen karakter. Agut tog initiativet og blev mere vovet. Med stor succes. Han sendte vindere tæt på linjerne, og da Djokovic samtidig dykkede i niveau, var vejen banet til spansk sejr i andet sæt.

Agut brød til 3-1, holdt selv serv hele vejen og sikrede sættet med en netruller.

Tredje sæt startede jævnbyrdigt, og Djokovic måtte slide for sine point. Derfor brølede han højt, da det endelig lykkedes at bryde til 4-2.

Agut havde to chancer for at bryde direkte tilbage, men Djokovic afværgede i en maratonduel, hvor bolden gik over nettet 45 gange. Serberen holdt serv til 5-2 og igen til 6-3.

Så var der lang vej hjem for Agut, og bjerget blev blot stejlere, da spanieren blev brudt til 1-2 i fjerde sæt. Det var da også slut med at matche Djokovic, der brød igen til 4-1.

Kort efter servede serberen sejren hjem til 6-2 på den femte matchbold i partiet.

/ritzau/