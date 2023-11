Kvartfinalen i Paris faldt ud til Novak Djokovic' fordel, men efterfølgende var han fuld af lovord til en dansker og en tysker.

Verdens bedste tennisspiller slog Holger Rune i tre sæt fredag aften, men det holdt hårdt, og det skulle omverdenen have at vide, mente den serbiske legende.

Novak Djokovic roste den 16 år yngre dansker meget og forklarede, at han så ham som samme type som ham selv.

»Han har spillet meget bedre i de sidste par uger, hvor han begyndte at arbejde med Boris (Becker, red.),« sagde førsteseedede Djokovic efter kampen.

Becker kom med korte beskeder og konstant opbakning til Rune. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Becker kom med korte beskeder og konstant opbakning til Rune. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Han grinede også en del af, at se sin tidligere træner arbejde for Rune og ikke ham.

»Det var mærkeligt at se Boris i den modsatte boks, men jeg vidste, at det kunne ske. Jeg ønsker Holger og ham alt det bedste.«

Serberen fortalte til TV 2, at sidste års finale hjemsøgte ham denne gang. Han huskede, at han tabte en føring for et år siden, men denne gang formåede han at holde fast, selvom det dårlige minde dukkede op på nethinden under fredagens kamp.

Djokovic møder vinderen af natkampen mellem Andrey Rublev og Alex de Minaur.

Rune håber på en sejr til førstnævnte, da det vil give ham en billet til sæsonfinalen senere på måneden.

Læs B.T.s dom over kampen mellem Rune og Djokovic lige her.