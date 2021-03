Novak Djokovic snuppede mandag rekorden for flest uger som verdensetter og fokuserer nu på grand slam-rekord.

Uden for banen har Novak Djokovic tiltrukket sig negativ opmærksomhed det seneste år, men på banen fortsætter han foreløbigt sin suverænitet med uformindsket styrke.

Denne mandag morgen kan han for 311. gang i karrieren starte ugen med at se sig selv øverst på herrernes verdensrangliste i tennis.

Dermed snupper han rekorden fra ikonet Roger Federer, der igennem karrieren har haft 310 uger som nummer et i verden.

Djokovic snuppede første gang førstepladsen i juli 2011. Siden har han undervejs måtte overlevere den periodevis til Federer, Rafael Nadal og Andy Murray, men serberen har altså været duks i mere end halvdelen af tiden det seneste tiår.

Da Djokovic 21. februar vandt Australian Open for niende gang stod det allerede klart, at han 8. marts ville overhale Federer.

Med den milepæl nået vil Djokovic nu fokusere anderledes og på en anden og endnu mere prestigefyldt rekord, den med flest grand slam-titler.

Federer og Nadal har begge 20 triumfer, mens Djokovic nu ånder dem i nakken med sine 18 af slagsen. Netop den rekord kan blive udslagsgivende for, hvem man fremover vil betragte som den største spiller historisk set.

- At opnå rekorden for flest uger som nummer et er en lettelse for mig, fordi jeg nu hovedsageligt kan rette min opmærksomhed mod at vinde grand slam-titler.

- Når du går efter verdensranglistens førsteplads, skal du nærmest spille hele sæsonen. Du skal både spille godt og spille stort set alle turneringer, siger Djokovic ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nu har han bedre mulighed for at jagte grand slam-målet og samtidig være mere sammen med sin familie.

- Jeg kommer til at tilpasse mine mål og justere min kalender en smule. Jeg er ikke nødt til at gøre det, men jeg har muligheden, hvilket jeg virkelig ser frem til som far og husbond.

Det seneste år har været en blandet fornøjelse for den 33-årige serber. Sidste sommer kom han i stærk modvind, da han var med til at arrangere en række invitationsturneringer på Balkan.

Her blev der taget løst på coronaudfordringer, og Djokovic førte an i festlige løjer på en natklub med flere andre stjernespillere. Resultatet var en række smittede, inklusive ham selv.

Djokovic lagde sig fladt ned og fortsatte sin lange sejrsstime, da sæsonen blev genoptaget i august.

Ubesejret i 2020 indledte han jagten på US Open-trofæet, og det skulle blive Djokovic selv, der brød vinderstimen, da han i ottendedelsfinalen slog bolden på en linjedommer i frustration og blev diskvalificeret.

Men igen har han rejst sig. Eksperter italesatte i Australian Open, at nu så man det store generationsskifte, og russeren Daniil Medvedev blev regnet som ligeværdig favorit i finalen.

Djokovic satte dog Medvedev og eksperterne på plads med en knusende sejr i tre sæt.

Nu går han efter den 19. grand slam-triumf, første chance er i French Open fra 23. maj til 6. juni.

/ritzau/