Novak Djokovic og Roger Federer vandt begge fredag aften og mødes i semifinalen ved ATP-turneringen i Paris.

Den serbiske tennisspiller Novak Djokovic har gang i en imponerende afslutning på tennissæsonen 2018.

Fredag vandt han endnu en gang, da han i tre sæt besejrede kroatiske Marin Cilic i kvartfinalen ved ATP-turneringen Paris Masters.

Det betyder, at Djokovic er klar til et brag af en semifinale mod den schweiziske storspiller Roger Federer. Federer spillede sig ligeledes videre fredag efter en sejr i to sæt over japaneren Kei Nishikori.

Tidligere på ugen stod det klart, at Djokovic mandag rykker op på førstepladsen på verdensranglisten.

Årsagen er, at den nuværende verdensetter, Rafael Nadal, har trukket sig fra turneringen i den franske hovedstad.

I sommer var Djokovic ellers helt nede som nummer 22 på listen.

Djokovics sejr over Cilic var nummer 21 i træk for den 31-årige serber.

Han var ellers både plaget af influenza i fredagens opgør, samtidig med at han mødte en velspillende, hårdtslående Cilic. Det ene sæt, som Djokovic tabte, var det første efter 30 vundne sæt i træk.

Men det ændrede altså ikke på, at serberen kunne tage sejren med cifrene 4-6, 6-2, 6-3 og dermed booke billet til semifinalen i Paris.

Federer havde anderledes styr på tingene i sit semifinaleopgør mod Kei Nishikori. Schweizeren vandt med 6-4, 6-4, og det var Federers sjette sejr i træk over japaneren.

Federer jagter i Paris sin titel nummer 100 i karrieren.

