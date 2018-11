Verdensetter Novak Djokovic havde ingen problemer med at slå John Isner i sin første kamp ved sæsonfinalen.

Tennisstjernen Novak Djokovic er tilbage i topform og tilbage som etter på verdensranglisten. Derfor er han mødt op til ATP Finals, herrernes sæsonfinale, som favorit.

Og serberen leverede varen i første gruppekamp, da han mandag pillede pynten af superserveren John Isner, som blev slået med 6-4, 6-3.

Høje Isner lever i høj grad på sin fantastiske serv, men Djokovic' er en af verdens absolut bedste til at returnere, og det gav han flere prøver på i kampen.

Serberen spillede sig frem til hele ni breakbolde i løbet af de to sæt, og tre af dem blev udnyttet.

Omvendt formåede Isner ikke en eneste gang at spille sig frem til en breakbold i den noget ensidige forestilling. Faktisk vandt han kun seks bolde samlet i Djokovic' ni servepartier.

Med den overbevisende sejr har Novak Djokovic i hvert fald ikke gjort noget for at skubbe favoritværdigheden væk fra sig selv.

Han topper gruppen sammen med tyskeren Alexander Zverev, som tidligere mandag slog Marin Cilic - ligeledes i to sæt.

Mandag er det den anden gruppe, som skal i aktion igen, hvor Roger Federer skal forsøge at holde sig inde i turneringen efter nederlag i første runde til Kei Nishikori.

Andenseedede Federer møder østrigeren Dominic Thiem, der også tabte sin første kamp, mens japanske Nishikori står over sydafrikaneren Kevin Anderson i kampen om at gå alene i front for gruppen.

De otte bedste spillere i verden er med i sæsonfinalen, hvor der er en præmiepulje på otte millioner dollar (53 millioner kroner).

To spillere fra hver gruppe går videre til semifinalerne.

/ritzau/