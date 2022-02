Verdens bedste mandlige tennisspiller, Novak Djokovic, er klar til at droppe sin deltagelse ved de kommende to grand slam-turneringer, French Open og Wimbledon, såfremt man skal være vaccineret mod coronavirus for at deltage.

Det siger serberen i et interview med BBC.

»Ja, den pris er jeg villig til at betale,« svarer Djokovic direkte adspurgt, om han vil blive væk, hvis vaccination er et krav for deltagelse.

Han understreger, at han ikke er 'anti-vaxxer'.

»Jeg har aldrig været imod vaccination. Men jeg har altid støttet, at man frit kan vælge, hvad man vil putte i sin krop.«

»Princippet om at kunne bestemme over min egen krop er vigtigere for mig end at vinde nogen som helst turnering.«

»Jeg forsøger at være i harmoni med min krop i så stort et omfang, som det er muligt,« siger Novak Djokovic.

Den serbiske stjerne er allerede gået glip af årets første grand slam-turnering, Australian Open, efter en ombrust saga i januar.

34-årige Djokovic ankom til Melbourne med en medicinsk dispensation, der tillod ham at rejse ind i landet som uvaccineret, fordi han kort forinden havde været smittet med coronavirus.

Hans visum endte dog med at blive inddraget af immigrationsminister Alex Hawke.

Til sidst fik ministeren rettens ord for, at det var i orden at inddrage visummet, fordi Djokovic udgjorde en sundhedsrisiko for Australien, da han var med til at 'styrke vaccineskepsissen'og »afskrække folk« fra at blive vaccineret.

»Jeg er meget skuffet over den måde, som det hele sluttede for mig på i Australien,« siger Novak Djokovic, der ikke var enig i argumenterne for at inddrage visummet.

/ritzau/AFP