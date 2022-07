Lyt til artiklen

Det ser ud til, at US Open bliver en stjerne fattigere.

For US Open bekræfter, at de vil respektere de amerikanske indrejseregler for personer uden coronavaccine – hvilket dermed betyder, at uvaccinerede Novak Djokovic vil blive nægtet deltagelse i sin anden Grand Slam-turnering i år.

»US Open har ikke sine egne vaccineregler for spillere, men vil respektere de amerikanske myndigheders retningslinjer vedrørende indrejse i landet for uvaccinerede ikkeamerikanere,« lyder det i en erklæring fra US Open onsdag aften.

Den tidligere verdens nummer et Novak Djokovic er ellers blandt de tilmeldte baseret på rangering efter Grand Slam-reglerne. Registreringen tager ikke højde for for eksempel vaccinestatus.

Tennislegenden John McEnroe er ikke tilfreds med udfaldet.

»Vi bliver nødt til at finde en måde, så Novak kan spille US Open. Hvordan kan han ikke være med, det kan ikke være seriøst? Han har lige vundet Wimbledon, han er en af de bedste, og han burde være der,« fortæller han til Discovery.

Djokovic har længe været åben omkring problemstillingen om ikke at være vaccineret, og han har fortsat ingen planer om at tage vaccinen.

Standpunktet førte til, at han blev nægtet adgang til Australian Open kort efter nytår. I februar sagde han, at han var villig til at tabe turneringer i stedet for at tage vaccinen.

Siden da har han konkurreret i French Open og vundet i Wimbledon, men da USA kræver fuld vaccination for ikkeamerikanere, mister Djokovic tilsyneladende muligheden for overhovedet at starte i New York.

»Jeg vil vente på, hvad jeg håber er gode nyheder fra USA, for jeg ville virkelig gerne dertil,« sagde Djokovic efter Wimbledontriumfen tidligere på sommeren.

Djokovic har vundet US Open tre gange og er den mandlige spiller med næstflest Grand Slam-sejre nogensinde – 21 mod Rafael Nadals 22.

US Open løber fra 29. august til 11. september.