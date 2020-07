Han har fået stor kritik fra flere af sine kolleger, fans og mange andre i tennismiljøet.

Men nu tager den serbiske Novak Djokovic bladet fra munden og svarer sine kritikere igen.

»På det seneste har jeg kun set ondsindet kritik. Og det er tydeligvis mere end bare kritik. Det er en heksejagt, der er i gang,« udtaler den serbiske verdensstjerne til det serbiske medie Sportski Zurnal.

Det hele startede efter afholdelsen af opvisningsturneringen Adria Tour, som Djokovic var medarrangør af. Her havnede Djokovic nemlig i voldsom modvind.

Her står både spillere og bolddrenge og -piger tæt på banen. Blandt de spillere, der var med til turneringen, var ud over Novak Djokovic også Grigor Dimitrov og Dominic Thiem. Foto: Marko Djurica Vis mere Her står både spillere og bolddrenge og -piger tæt på banen. Blandt de spillere, der var med til turneringen, var ud over Novak Djokovic også Grigor Dimitrov og Dominic Thiem. Foto: Marko Djurica

Og det hele endte i et sandt skandalearrangement med flere coronasmittede – herunder Djokovic og flere af de øvrige spillere – og turneringen blev aflyst undervejs, da de første positive tilfælde af corona blandt folk, der havde været til stede ved turneringen, blev påvist.

Sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til coronavirus, blandt andet det anbefalede afstandskrav, blev ikke overholdt under turneringens første runde, hverken blandt spillere eller de tusindvis af tilskuere, der var på tribunerne.

Derudover kom det frem, at Novak Djokovic i løbet af turneringen, hvis første runde blev afholdt i Beograd i Serbien, deltog i en stor fest på en natklub.

Billeder og videoer fra festen bredte sig hurtigt på sociale medier, og det fik mange folk til tasterne, herunder Djokovic' tenniskollega Nick Kyrgios.

'Jeg sender mine bønner til alle de spillere, der har fået coronavirus. Lad være med at komme efter mig for alt det, jeg har gjort, der er blevet kaldt 'uansvarligt' eller er blevet klassificeret som 'dumt'. Det her overgår det hele,' skrev australieren til en video, der viser, hvordan blandt andre Novak Djokovic festede i Beograd.

Efter turneringen modtog Djokovic også en dødstrussel.