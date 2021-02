Novak Djokovic har vundet alle finaler, han har spillet i Australian Open. Søndag venter Daniil Medvedev.

Det er indtil videre ikke endt godt for dem, der har mødt Novak Djokovic i finalen i Australian Open.

Den serbiske tennisstjerne har ryddet bordet i sine otte finaleoptrædener i grand slam-turneringen. Søndag kan han tage sin niende sejr, når russiske Daniil Medvedev venter i kampen om titlen i dette års udgave af turneringen.

Den imponerende finalestatistik giver Djokovic selvtillid inden tennisbraget.

- Det giver selvfølgelig mere selvtillid op til kampen og på banen at vide, at jeg aldrig har tabt en finale eller semifinale, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvert år er anderledes, men det betyder noget for mig. Måske også for mine modstandere, men det har helt sikkert en positiv effekt på mig.

Det er dog en formstærk russer, Djokovic kommer til at stå over for søndag. Medvedev har vundet sine seneste 20 kampe, inklusive en sejr over Djokovic i sidste års sæsonfinale.

- Han er bare så solid. Jeg har også hørt ham blive kaldt en skakmester på grund af hans evne til at placere sig rigtigt på banen, og det er rigtigt nok. Han er helt sikkert en meget klog tennisspiller, siger Djokovic.

Selv om Daniil Medvedev altså vandt, sidste gang de to stod over for hinanden, så insisterer han på, at Djokovic er favorit til at vinde.

- Han er favorit, fordi han aldrig har tabt. Jeg er udfordreren, og det er jeg glad for. Jeg ved, at for at slå ham skal man spille op til sit bedste og være på toppen fysisk og psykisk i måske fire eller fem timer, siger Medvedev.

Finalen går i gang søndag 09.30.

Lørdag vandt Naomi Osaka sin anden Australian Open-titel i damesingle, da hun slog amerikanske Jennifer Brady.

/ritzau/