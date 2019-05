Novak Djokovic slog Dominic Thiem og kan møde Rafael Nadal i finalen i Madrid Open søndag.

Verdensetter Novak Djokovic sørgede lørdag for at spille sig i finalen i grusturneringen Madrid Open.

Dermed kan der søndag blive tale om et møde mellem de to øverste på verdensranglisten, da spanske Rafael Nadal senere søndag spiller sin semifinale i ATP-turneringen.

Novak Djokovic besejrede i semifinalen østrigske Dominic Thiem i to sæt med 7-6, 7-6, men det var ikke en nem sejr for serberen, som cifrene antyder.

I første sæt brød de to spillere hinanden en enkelt gang, mens det i andet sæt blev til to servegennembrud for både Djokovic og Thiem.

I begge sæt måtte de to spillere ud i tiebreak for at afgøre tingene, og i første sæt sejrede Djokovic 7-2, mens han vandt kampen med sætsejren på 7-4 i andet sæt.

Rafael Nadal møder senere lørdag den 20-årige græker Stefanos Tsitsipas i den anden semifinale.

Rafael Nadal jagter senere i slutningen af maj og begyndelsen af juni sin 12. sejr i grand slam-turneringen French Open.

/ritzau/