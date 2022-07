Lyt til artiklen

Novak Djokovic vandt søndag sin syvende Wimbledontriumf, da han besejrede australske Nick Kyrgios.

Men efterfølgende satte ét tweet fra tennisjournalist Ben Rothenberg sindet i kog hos Djokovic' kone Jelena, der ellers kunne bruge søndagen på at juble på lægterne.

Det er ingen hemmelighed, at serbiske Djokovic har været udsat for massiv kritik for sit syn på vacciner. Han har selv nægtet at blive vaccineret for coronavirus, og det har betydet, at han har misset flere store turneringer. Derfor har han efter alt at dømme heller ikke udsigt til at kunne spille US Open på grund af den manglende vaccine.

Det faktum påpegede Rothenberg efter Wimbledontriumfen.

'Medmindre der er et markant skifte i USAs immigrationslov, vil Wimbledon var Djokovic' sidste Grand Slam i år. Det er påkrævet at være vaccineret for at rejse ind i USA, og Djokovic har klart afvist at blive vaccineret - og derfor gravet sig endnu dybere ned som et 'anti-vax forbillede', skrev Rothenberg.

Og det fik Jelena Djokovic til tasterne.

'Undskyld mig. Jeg gør det bare lige klart, at det er noteret, at DU kalder ham et 'anti-vax forbillede' af hvilken grund, du nu har. Han svarede blot, hvad HANS krops beslutning var.'

Herfra påpeger Rothenberg, at han selv har oplevet under Australian Open, hvordan Djokovic blev hyldet som en helt af antixax-bevægelsen i landet, da han blev afvist indrejse som følge af sin manglende vaccination.

Om han vil det eller ej, er Djokovic blevet et 'anti-vax forbillede', mener Rothenberg, der tilføjer, at man som et stort forbillede har et specielt ansvar, og derfor har Djokovic skuffet ham 'dybt'.

Til det svarer fru Djokovic:

'Tak for at dele din overbevisning. Jeg håber ikke, du bliver dømt for dem. Eller bliver et 'forbillede' for had og mobning. Man ved aldrig. Du er også en indflydelsesrig person, så lad være med at skuffe konstant. Medmindre det er din rolle.'

35-årige Djokovic har tidligere været involveret i flere corona-brølere. Som da han brød isolationsreglerne under et interview.

Se hele skænderiet her: