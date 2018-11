Novak Djokovic var i problemer i første sæt, men han endte med at vinde overbevisende over Alexander Zverev.

Indtil videre har Novak Djokovic vist sig som en seriøs bejler til titlen ved sæsonfinalen i tennis.

Onsdag vandt den serbiske verdensetter sin anden gruppekamp i turneringen i London. Djokovic slog tyske Alexander Zverev med 6-4, 6-1.

Djokovic var dog ikke tilfreds med sin egen indsats i starten af kampen.

- Jeg synes ikke, det var fremragende tennis fra nogen af os. Men en sejr er en sejr. Jeg begyndte at spille bedre fra midten af andet sæt, da jeg fik bedre ram på boldene.

- Han lavede mange uprovokerede fejl, som tilod mig at vinde lettere, end jeg havde regnet med. Han var ikke tæt på sit bedste, siger Djokovic i et interview på banen.

Nøglen til sejren kom i slutningen af første sæt, hvor Zverev spillede sig til to breakbolde ved stillingen 4-4. Tyskeren udnyttede dog ikke mulighederne.

Djokovic holdt sin serv og kom foran 5-4. Dernæst brød serberen i stedet Zverevs serv, og så var sættet vundet.

- Jeg var tæt på at komme bagud 4-5 og være et brud nede mod Zverev, som var meget svær at læse med sin serv. Den var sværere at læse end Isners serv i den første kamp.

- Da hans førsteserv faldt i niveau i andet sæt, kunne jeg bedre styre kampen, forklarer Djokovic.

I sin første gruppekamp vandt Djokovic i to sæt over amerikaneren John Isner.

Senere onsdag skal Isner møde kroaten Marin Cilic. Inden den kamp har alle fire i gruppen mulighed for at gå videre. De to bedste går videre til semifinalerne.

/ritzau/