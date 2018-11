Søndag kan Novak Djokovic vinde ATP Finals for sjette gang efter sikker semifinalesejr over Kevin Anderson.

Verdensetteren Novak Djokovic kan søndag afslutte sæsonen med en triumf ved ATP Finals.

Lørdag spillede den 31-årige serber sig frem til finalen i London, hvor den ti år yngre tysker Alexander Zverev venter.

Djokovic vandt sikkert med 6-2, 6-2 i semifinalen over Kevin Anderson fra Sydafrika.

Kampen blev indledt med et serbisk servegennembrud, hvilket straks indikerede, at Kevin Anderson skulle komme op med noget ekstraordinært for at spille sig i finalen.

Djokovic bragte sig nemt på 2-0, og i Andersons næste serveparti fik serberen tilspillet sig to breakbolde, inden det til sidst lykkedes for den pressede sydafrikaner at reducere til 1-2.

Novak Djokovic holdt sikkert sine servepartier, og da han foran 4-2 endnu en gang fik brudt Anderson og bragte sig på 5-2, lykkedes det at køre første sæt hjem på 40 minutter.

Andet sæt startede nogenlunde som det første, da Kevin Anderson lagde ud med at tabe i sin egen serv, mens Djokovic sikkert holdt sin.

Det så nu nærmest umuligt ud for Kevin Anderson, og troen på comeback forsvandt da også helt, da han lidt senere på ny tabte i sit eget serveparti og kom bagud 1-4.

Tidligere lørdag slog tyske Alexander Zverev schweizeren Roger Federer i den anden semifinale.

Zverev har aldrig tidligere stået i finalen ved ATP Finals, mens Djokovic søndag kan tage titlen for sjette gang i karrieren.

ATP Finals afrunder tennissæsonen og har deltagelse af de otte bedste på verdensranglisten.

