Der er tilskuere til kampene i Australian Open, og topseedede Novak Djokovic er begejstret for oplevelsen.

Et efterhånden sjældent syn møder tennisspillerne under Australian Open, der begyndte natten til mandag.

Der er nemlig publikum på tribunerne i Melbourne, og i alt 17.922 besøgte kampene på første turneringsdag.

I sidste uge meddelte arrangørerne, at man ville tillade op til 30.000 tilskuere om dagen.

Gensynet med tilhængerne begejstrer topseedede Novak Djokovic, som mandag åbnede turneringen med en klar sejr over Jeremy Chardy.

- Det føles rigtig godt at se folk tilbage på stadion.

- Jeg er faktisk virkelig glad for se mange mennesker her. Det er det største antal, jeg har set på en tennisbane i 12 måneder, siger den serbiske stjerne.

Djokovic har vundet den australske grand slam-turnering hele otte gange og leverede en overbevisende indsats i sin åbningskamp i dette års udgave.

6-3, 6-1 og 6-2 lød sejrscifrene mod Chardy, som blev ekspederet ud af turneringen på blot halvanden time.

Men især tilskuerne på Rod Laver Arenas stolesæder fik smilet frem hos Djokovic.

- Nogle gange tager vi sådan nogle ting for givet, men jeg er meget, meget taknemmelig for at se jer alle, siger han.

I næste runde skal han op imod amerikaneren Frances Tiafoe, som rangerer som verdens nummer 62.

/ritzau/