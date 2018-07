Novak Djokovic jubler over sin fjerde Wimbledon-triumf efter lang nedtur. Og over at have sin søn på lægterne.

London. Han var rørt, den gode Novak Djokovic, efter sin finalesejr over sydafrikanske Kevin Anderson i søndagens Wimbledon-finale, som serberen vandt 6-2, 6-2, 7-6.

For selv om han tidligere i karrieren har vundet 12 grand slam-titler og været verdensetter, så var han ikke sikker på, han skulle nå at vinde flere titler på den helt store scene.

Mere end to års tørke sådan ud i grand slam-titel-forstand. En skadespause. Operation. Uro. Dårlige resultater. Men nu var han der så endelig igen. I den måske største finale af alle. På Wimbledons græs.

Og han vandt. Endda med sønnen Stefan på lægterne.

- Det er meget specielt, fordi det er første gang, jeg kan høre min lille dreng råbe "far, far".

Djokovic var tydeligvis rørt. Og glad. Han lykønskede modstanderen Kevin Anderson og var ærlig omkring den tvivl, der har naget i de seneste år, mens han var skadet og langt fra finaler og triumfer.

- Det er nemt at snakke om nu. Jeg skulle virkelig tro på processen. Jeg skulle tro på mig selv. Jeg blev opereret og oplevede for første gang en så alvorlig skade.

- Der var mange øjeblikke med tvivl. Jeg vidste ikke, om jeg kunne komme tilbage og konkurrere på dette niveau, sagde Djokovic efter finalen.

Men det gjorde han altså. Tog karrierens 13. titel og den fjerde i Wimbledon. Efter en finale uden problemer i de to første sæt, mens tredje sæt var meget tæt. Anderson havde flere sætbolde, og Djokovic erkender, han var heldig.

- I dag var Kevins første Wimbledon-finale, han spillede ikke sin bedste tennis før i tredje sæt, hvor han var den bedste spiller. Jeg var ret heldig, sagde Djokovic.

Kevin Anderson kaldte efter finalen Djokovic for "en sand mester indenfor tennis" og lagde ikke skjul på, han manglede kræfter efter uhyre lange kampe i både kvart- og semifinale.

I alt 21 timers tennis måtte han igennem for at nå finalen.

- Jeg er bestemt ikke så frisk, som jeg var i starten af ugen, men jeg havde gerne spillet 21 timer mere for at få denne mulighed, sagde Kevin Anderson efter kampen.

/ritzau/