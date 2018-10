Tennisspilleren Novak Djokovic vandt Shanghai Masters efter finalesejr på 6-3, 6-4 over kroaten Borna Coric.

Shanghai. Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic vandt søndag Masters 1000-turneringen Shanghai Masters efter en finalesejr på 6-3, 6-4 over 21-årige Borna Coric fra Kroatien.

Det er fjerde gang, at serberen vinder turneringen i Kina, efter det også blev til finalesejre i 2012, 2013 og 2015.

Samtidig er det Djokovics 32. Masters-titel.

Djokovic vandt turneringen uden at afgive et eneste af sine egne servepartier.

- Jeg vil takke alle for at gøre det her event meget specielt. Jeg har altid spillet rigtig godt i Kina og især i Shanghai, siger Djokovic.

I første sæt fulgtes de to spillere ad, inden Djokovic udnyttede sin første breakmulighed til stillingen 4-2. Herefter holdt begge spillere serv, og Djokovic servede selv sættet hjem i et rent serveparti.

I andet sæt startede Djokovic med at bryde kroatens serv og holdt derefter selv serv. Corics efterfølgende serveparti blev kampens længste og bød på fire breakbolde til Djokovic, inden Coric fik hevet sættet i land.

I Djokovic efterfølgende serveparti fik kroaten kampens første og eneste breakmulighed, men kroaten misbrugte den, og derefter holdt begge spillere serv, og Djokovic kunne til sidst serve titlen i hus.

31-årige Djokovic ligger lige nu nummer tre på verdensranglisten, som toppes af spanieren Rafael Nadal. Med finalesejren søndag kravler serberen dog op som nummer to, når den nye rangliste bliver offentliggjort.

Han overhaler dermed Roger Federer, der lørdag blev slået i semifinalen i Shanghai af Borna Coric.

Djokovic har tidligere vundet 14 grand slam-titler og er også indehaver af de seneste to, da han vandt Wimbledon og US Open tidligere på året.

/ritzau/