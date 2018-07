En meget alvorlig sag har ramt tennisstjernen Novak Djokovics familie.

For bedstefaren til Jelena Djokovic, som er tennisspillerens kone, har været udsat for et voldsomt røveri i sit hjem i Serbien begået af ukendte gerningsmænd.

Bedstefaren, den 85-årige Miloslav Radisavljevic blev fundet bagbundet på en mark. Det skriver New York Times.

Det er repræsentanter for Novak Djokovic, der har udsendt en pressemeddelelse om hændelsen, hvori det lyder, at familien er i 'totalt chok over hvad der er sket'.

Ifølge pressemeddelelsen brød tyvene ind i bedstefarens hus, hvorefter de kidnappede ham og kørte ham til en mark, der ligger adskillige kilometer væk.

Politiet bekræfter at have fundet en mand, der var bundet til en pæl, men som dog ikke havde nogle synlige skader.

Ifølge pressemeddelelsen fortalte manden politiet, at tyvene var maskerede og stjal hans mobil og 220 euro - svarende til omkring 1.600 danske kroner.